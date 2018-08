Trump diz querer terminar Nafta e criar novo acordo incluindo Canadá

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha dito que começará as negociações com o Canadá imediatamente, após fechar acordo com o México, ele também afirmou sua vontade de terminar com o acordo existe do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta).

“Terminarei o acordo existente e entrarei neste acordo”, disse o presidente no Salão Oval, chamando-o de “grande dia para o comércio”. “Provavelmente o nome Nafta será descartado”, acrescentou.

Ao confirmar o acordo com o México, Trump o descreveu como “um dos maiores acordos comerciais já feitos”.

No entanto, o presidente americano disse que “veremos” se o Canadá ainda pode fazer parte do pacto comercial, deixando em aberto a possibilidade de acordos separados.