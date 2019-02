Trump diz estar muito próximo de acordo comercial com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar muito perto de fechar um acordo comercial com a China e que espera realizar uma reunião de cúpula com o presidente chinês, Xi Jinping, para a assinatura do pacto.

Trump, que falou durante café da manhã com governadores do país, fez o comentário depois de anunciar ontem à noite que Washington irá adiar o aumento de tarifas sobre mais produtos chineses que entraria em vigor no dia 2 de março, uma vez que EUA e China fizeram “progresso substancial” nas recentes negociações comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.