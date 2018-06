Trump deve participar na segunda-feira de reunião do conselho aeroespacial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve participar pela primeira vez nesta segunda-feira de uma reunião pública do principal conselho de política espacial da Casa Branca, destacando um compromisso pessoal com a exploração humana da lua e, eventualmente, com Marte.

A participação de Trump, de acordo com pessoas familiarizadas com os detalhes, tem como objetivo ajudar a impulsionar os esforços conjuntos de exploração do governo e da indústria aeroespacial.

Mas a vem ao mesmo tempo que o ex-presidente da Câmara dos Representantes Newt Gingrich e o general aposentado da Força Aérea Simon “Pete” Worden – dois partidários sinceros de empreendimentos no espaço – foram deixados de lado em um painel consultivo sobre o tema.

Ambos foram nomeados meses atrás para participar do painel, mas agora foram removidos da lista final de membros do conselho. Segundo fontes, questões jurídicas e comerciais prejudicaram o ingresso deles do grupo.

Gingrich, que informalmente assessorou a Casa Branca em uma ampla gama de tópicos, confirmou em um email no sábado que vai participar da próxima reunião do conselho espacial apenas “como cidadão público”, porque “meus advogados ficaram muito desconfortáveis com outro papel”. O ex-deputado confirmou que lhe foi oferecida uma posição mais oficial, que ele disse ter recusado.

O general Worden se recusou a comentar o assunto.

Um porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que é o presidente do conselho espacial, também não se pronunciou. Fonte: Dow Jones Newswires.