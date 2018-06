Trump deve anunciar restrição de investimento da China nos EUA, diz jornal

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar nesta semana a restrição de investimentos da China em empresas do país, segundo relataram fontes ao Financial Times.

De acordo com a reportagem do jornal britânico, o escopo exato das medidas ainda é alvo de discussões internas na Casa Branca. Trump designou o Departamento do Tesouro para redigir as restrições, que devem acompanhar a já anunciada tarifação extra sobre US$ 50 bilhões de produtos chineses.

A matéria do FT ressalta ainda que não está claro se a restrição vai se aplicar aos investimentos chineses em fundos de capital de risco, que fornecem grande parte do capital inicial para startups de tecnologia dos EUA.

Segundo o relato, para impor a medida, a administração Trump deve invocar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.

O ato, que data da década de 1970 e foi usado em sanções a países como a Coreia do Norte e o Irã, dá ao presidente amplo poder para decretar emergência econômica. (Equipe AE)