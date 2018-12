Trump acusa Facebook, Twitter e Google de favorecerem democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje Facebook, Twitter e Google de serem enviesados a favor dos democratas. Em mensagem no Twitter, o republicano disse ainda que a operadora de rede social tornou mais difícil que as pessoas sigam sua página “@realDonaldTrump”.

“Eles removeram muitos nomes e reduziram enormemente o nível e velocidade de aumento (de seguidores). Eles não admitiram e nem fizeram nada”, afirmou o presidente, referindo-se ao Twitter.

Por volta das 10h35 (de Brasília), as ações do Twitter e do Facebook subiam quase 1% nos negócios do pré-mercado em Nova York, enquanto as da Alphabet – controladora do Google – avançavam 0,8%.