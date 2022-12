Troca é garantida quando existe defeito

É importante guardar uma cópia dos contatos de e-mail e protocolos de ligações telefônicas - Foto: Freepik

Ganhar uma roupa que não serve ou um objeto que já veio com defeito são situações comuns nesta época de confraternizações e presentes. Na tentativa de trocar o produto, a conduta mais assertiva vai depender do motivo para solicitar a troca, da política de relacionamento da loja onde ele foi comprado e do que prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A troca de um produto só é garantida para o consumidor e obrigatória para o lojista quando o item apresentar defeito, ou não corresponder com as especificações anunciadas, lembra Renata Abalém, advogada e diretora jurídica do IDC (Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte).

“O consumidor deve se dirigir à loja e anunciar a situação do defeito. Nota fiscal do produto ou recibo de pagamento vão facilitar a conversa na hora da troca”, orienta.

Fica garantido ao consumidor, por exemplo, trocar uma roupa com problemas de confecção ou um brinquedo que saiu quebrado da loja. Mas, se o produto já tiver sido adquirido com defeito e o consumidor foi avisado no momento da compra, então ele não terá direito à troca.

Se o defeito for aparente, a legislação determina o prazo de 30 dias para que o consumidor possa pedir a troca, caso o produto seja um bem não durável, como alimentos ou produtos de beleza.

Se for um bem durável, como um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, uma roupa ou um sapato, então o prazo é de 90 dias. O código diz que se não for possível o conserto do produto no prazo de até 30 dias, o consumidor poderá optar pela troca, devolução do dinheiro ou pelo abatimento proporcional do preço.

SEM DEFEITO. Já a troca de produtos que não apresentaram defeito – como uma roupa que não serviu – vai depender da política de relacionamento da loja em questão. Por isso, Renata indica conversar com a pessoa que comprou o presente para saber se o vendedor se comprometeu em fazer a troca. As grandes redes tendem a aceitar trocas, inclusive de terceiros, desde que o consumidor mantenha etiquetas e conservação dos produtos.

Com ou sem defeito, o valor pago deve ser respeitado durante a troca, mesmo que ele tenha sido adquirido em liquidação ou que tenha sofrido aumento no preço. “A loja não pode exigir a diferença entre os valores. Assim como a loja também não vai se dispor a devolver valores de mercadoria. A troca é feita por produto”, explica.

No caso da compra feita pela internet, por telefone, catálogo ou a domicílio, o consumidor pode se arrepender, desistir e pedir o dinheiro de volta em até sete dias, contados a partir do contrato ou da chegada do pedido.

DANOS. Também há a possibilidade de a mercadoria chegar danificada ou não corresponder ao pedido. A devolução, nesses casos, pode ser feita e o dinheiro pago deve ser restituído – inclusive o frete. Por isso é importante guardar uma cópia dos contatos de e-mail e protocolos de ligações telefônicas, possibilitando a resolução das demandas. Se o consumidor não conseguir resolver o empasse, a recomendação é que ele procure o Procon.

EVITE PROBLEMAS

Renata Abalém, advogada e diretora jurídica do IDC (Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte) listou dicas para evitar problemas na troca de produtos: