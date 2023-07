Economia Tributária: Haddad reúne Braga e Ribeiro para alinhar tramitação no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu os relatores da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM) e deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para alinhar o trabalho da pasta junto ao Congresso. O objetivo do governo e dos parlamentares é aprovar e promulgar o novo sistema tributário até o final deste ano.

Haddad explicou que deixou os técnicos da Fazenda, especificamente da secretaria comandada por Bernard Appy, à disposição de Braga, e que Ribeiro continuará acompanhando as discussões para esclarecer pontos que foram debatidos na Câmara.

“Quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a secretaria extraordinária estiverem à disposição dos senadores, mais rápida será tramitação, mais segurança passaremos ao País e tudo indica que possamos dar a boa notícia para o Brasil com promulgação da PEC”, disse nesta quarta-feira, 12, o ministro.

Ele reiterou que a reforma é “quase revolucionária” e será um “golpe duro no patrimonialismo brasileiro”. Ele também reforçou que a Fazenda fornecerá todos os dados necessários para a análise do Senado.

Braga e Ribeiro tiveram um almoço mais cedo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a reforma tributária.