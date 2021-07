Tribunal dos EUA aprova extensão de prazo do plano de reorganização da Latam

O grupo Latam informou nesta quarta-feira, 30, que o juiz do Tribunal do Distrito Sul de Nova York aprovou a prorrogação do prazo para apresentação com exclusividade do plano de recuperação da companhia. Segundo a Latam, o pedido de prorrogação, protocolado no último dia 9 de junho, “é uma alternativa comum e contemplada no processo”, o que não altera a intenção de sair do processo de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial do Brasil) no final deste ano.

Após a resolução desta quarta, o plano de reorganização deve ser apresentado ao juiz em setembro.

“É importante lembrar que o grupo Latam Airlines e suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil aderiram ao processo após as graves consequências da pandemia de covid-19”, disse a companhia em comunicado. “Por meio do Chapter 11, as afiliadas serão capazes de redimensionar as suas operações e adaptá-las ao novo ambiente de demanda e reorganizar os seus balanços financeiros, permitindo que ressurjam mais ágeis, eficientes e sustentáveis para um novo momento no pós-pandemia”, acrescentou.