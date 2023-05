Três montadoras já desistiram de layoff após anúncio de medidas, revela Anfavea

O efeito da desoneração dos três impostos federais (PIS, Cofins e IPI) sobre os carros anunciada nesta quinta-feira, 25, pelo governo é imediato, disse no período da tarde desta quinta o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Lima Leite. Tanto é imediato que, de acordo com Leite, três montadoras já informaram à associação nesta quinta que desistiram de colocar em prática a suspensão de contratos de trabalho (layoff) que estavam previstas.

“Apenas agora, neste momento, nós tivemos notícias de três fábricas que suspenderam lockdowns que estavam previstos. Então o efeito é imediato e por isso a urgência destas medidas. Na nossa avaliação, isso contribui sim para a redução das paralisações nas fábricas”, disse o presidente da Anfavea, participante do “Dia da Indústria”, evento que acontece desde as 9 horas da manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, e que contará ainda nesta quinta com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele não quis dar os nomes das três montadoras sob a alegação de que elas não o teria autorizado a identificá-las.

Sabe-se que a Volkswagen, que tinha cogitado a possibilidade de suspender contratos com seus funcionários, mesmo antes do anúncio da desoneração dos carros, havia postergado para o mês que vem.

Leite disse também que nesta quinta, durante reunião do setor com o presidente Lula, teria sido discutido a questão do emprego nas montadoras e sua relevância para a economia, mas não há nenhum compromisso de manutenção dos postos de trabalho por parte das empresas.