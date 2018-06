Três meses após escândalo, ações do Facebook têm alta histórica

Crise? Que crise? Três meses após o escândalo da consultoria Cambridge Analytica, o Facebook atingiu valorização histórica na bolsa de valores Nasdaq. Nesta segunda-feira, 18, as ações da empresa chegaram a ser cotadas em US$ 199,58, em máxima histórica, e acabaram encerrando o dia em US$ 198,31, com alta de 1,26% durante o pregão.

Foto: tuaulamac on VisualHunt - CC BY-NC-SA

Com isso, a empresa terminou a sessão avaliada em US$ 574 bilhões, cotação recorde em sua história. O valor é US$ 37 bilhões acima do valor de mercado que tinha em 16 de março, um dia antes dos jornais The New York Times e The Observer revelarem que a consultoria Cambridge Analytica tinha obtido ilicitamente dados de pelo menos 87 milhões de usuários da rede social a partir de um quiz feito pelo pesquisador Aleksandr Kogan.

É mais um passo para demonstrar que, ao menos do ponto de vista financeiro, o Facebook se recuperou de sua maior crise. O primeiro deles já havia sido dado em 11 de maio, quando a empresa conseguiu recuperar a avaliação pré-escândalo.

Para investidores, a confiança na companhia de Mark Zuckerberg foi retomada depois que o executivo passou praticamente ileso pelos depoimentos no Congresso dos EUA e no Parlamento Europeu.

Além disso, o crescimento de contas ativas do Facebook e a visão de futuro exibida por Zuckerberg, durante a conferência de desenvolvedores F8, no início de maio, explicitando o papel de tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual, também animaram o mercado.