Economia Transmissão do aperto monetário à inflação deve levar cerca de 2 anos, diz membro do BCE

Membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau disse nesta segunda-feira, 22, que a transmissão do atual ciclo de aperto monetário para a inflação na zona do euro deverá levar perto de 2 anos.

“Reafirmo que o nosso compromisso de trazer a inflação à meta de 2% até 2025 é consistente com a transmissão completa do aperto monetário”, afirmou ele, durante evento da National Association for Business Economics (NABE).

Villeroy de Galhau disse ainda que foi cauteloso e prudente desacelerar, de 50 pontos-base a 25 pontos-base, os aumentos nas taxas de juros.

O dirigente afirmou que, no atual cenário, a duração do ciclo de altas está se tornando mais importante que a sua velocidade. “Em outras palavras em relação às nossas taxas de juros, ‘mais tempo’ está se tornando mais importante que ‘mais altas'”, comentou.

Crédito

O custo do crédito na zona do euro aumentou significativamente, apontou o membro do Conselho do BCE. O dirigente, que preside o Banco da França, observou que a demanda por empréstimos caiu ao mesmo tempo que os padrões dos bancos para concessão de crédito apertaram.

Villeroy de Galhau disse ainda que a inflação pode estar desacelerando, mas ainda continua alta demais. Ele comentou que a inflação nos preços de serviços requer monitoramento.