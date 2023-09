Transição verde diminuiria influência energética da Opep e Rússia, mas aumentaria a da China

Desde o embargo petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) aos EUA na década de 1970 até ao corte de gás da Rússia para a Europa Ocidental no ano passado, regimes desagradáveis transformaram o controle do petróleo e do gás em armas para perseguir objetivos estratégicos.

A transição para a energia verde tem o potencial de neutralizar para sempre a arma do petróleo e do gás. No entanto, podemos simplesmente estar a trocar uma forma de dependência de mercadorias e a sua bagagem geopolítica por outra. Vento, sol e hidrogênio são gratuitos. Mas os equipamentos que os transformam em energia, a armazenam em baterias e a transmitem necessitam de grandes quantidades de minerais cujo abastecimento é mais concentrado que o do petróleo e do gás.

A República Democrática do Congo possui 43% dos depósitos de cobalto do mundo, a Argentina 34% do lítio, o Chile 30% do cobre e a Indonésia 19% do níquel, segundo dados da S&P Global. Todos excedem a quota de 12% da Arábia Saudita na produção global de petróleo e a quota de 16% da Rússia na produção de gás natural.

Entretanto, ninguém utiliza mais a interdependência como arma do que a China. Proíbe regularmente importações e exportações com países que o atravessam politicamente e discrimina empresas estrangeiras para reforçar os seus próprios campeões nacionais. Em julho, o país disse que iria restringir as exportações de dois minerais vitais para semicondutores, sistemas de mísseis e células solares.

Os EUA estão agora lutando para limitar a sua vulnerabilidade. A Lei de Redução da Inflação do ano passado prevê subsídios para veículos elétricos, baterias e energias renováveis, desde que os minerais envolvidos venham dos EUA ou de países com os quais tenha um acordo de comércio livre e não venham da China.

Entretanto, a S&P Global destaca que há problemas com esta estratégia. Primeiro, a procura por estes minerais já está disparando e a lei aumentará essa procura entre 12% e 15% até 2035. O consumo de níquel, cobalto e lítio nos EUA, utilizados em baterias e outras tecnologias verdes, crescerá 23 vezes até 2035. Fonte: Dow Jones Newswires.