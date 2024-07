Trajetória à frente realmente dependerá de como a economia se desenvolva, diz Powell, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que o futuro da política monetária nos Estados Unidos dependerá da temperatura da maior economia do mundo. “Realmente, o caminho à frente vai depender da maneira como a economia evolui”, disse ele, em coletiva de imprensa, para comentar a reunião de hoje do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). “Não posso dar uma dar nenhuma orientação melhor do que essa”, acrescentou.

Powell lembrou que, na reunião de julho, o Fed não divulgou projeções econômicas, que devem ser publicadas em paralelo à decisão monetária de setembro.

Ele afirmou que imagina cenários múltiplos, de zero corte a de várias reduções de juros, a depender do ritmo da economia dos EUA.

Powell avaliou ainda que o mercado de trabalho mostra uma “gradual normalização”, e é exatamente isso que o Fed quer ver. “Estamos mais perto de foco igual em emprego e inflação”, concluiu.