Tráfego de passageiros aéreos na América Latina e Caribe cresce 5,3% em maio, diz Alta

O tráfego de passageiros de, para e dentro da América Latina e Caribe aumentou 5,3% em maio de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O número atingiu 38,1 milhões de passageiros, 1,9 milhão a mais do que um ano antes, segundo a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta).

Os mercados domésticos da Colômbia e do Peru, junto com o mercado extrarregional entre México e Estados Unidos, impulsionaram mais de 50% do crescimento. Em termos porcentuais, Venezuela e Costa Rica se destacaram com incrementos de 37% e 19%, respectivamente.

Do aumento total, metade correspondeu ao segmento extrarregional, que cresceu 7,8%, impulsionado principalmente pelos mercados de Costa Rica-Estados Unidos (+26%) e Panamá-Estados Unidos (+22%). O tráfego entre América Latina e Europa cresceu 9%, com a incorporação de 828 voos adicionais. O tráfego entre essas duas regiões exibiu fator de ocupação de 89%.

O tráfego doméstico também mostrou um avanço de 2,2%, alcançando 20,6 milhões de passageiros e um total de 183.539 voos operados. A Colômbia liderou esse crescimento, sendo responsável por 43% do aumento total do tráfego doméstico na América Latina e Caribe.

Brasil

Em maio de 2024, o Brasil registrou um movimento de 7,2 milhões de passageiros e 61.600 voos, o que representa uma diminuição de 1,6% e 6%, respectivamente, em comparação com maio de 2023. A rota mais movimentada, entre São Paulo (CGH) e Rio de Janeiro (SDU), caiu 4% após ter aumentado 9% no mês anterior.

No entanto, registrou aumento de 18% no tráfego de passageiros internacionais, transportando 1,9 milhões de pessoas durante maio e adicionando 563 frequências. A rota São Paulo (GRU) – Madri (MAD) sobressaiu com um incremento de 43% no número de voos.

O mercado entre o Brasil e a República Dominicana foi destaque, com crescimento de 194% no número de frequências, impulsionado em parte pela incorporação de 35 frequências adicionais entre Guarulhos (GRU) e Santo Domingo (SDQ).

Acumulado do ano

No acumulado do ano, entre janeiro a maio de 2024, foram transportados 197,2 milhões de passageiros de, para e dentro da região, representando um crescimento de 8%. A demanda total, medida em passageiros-quilômetro transportados (RPK), cresceu 8%. Destaca-se o segmento intrarregional com um incremento de 20,6%.

A oferta, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), aumentou 6,4%, sendo o setor intrarregional o mais notável com um crescimento de 14,8%.

O fator de ocupação total alcançou 82,8%, um incremento de 2,3 pontos percentuais em comparação com maio de 2023. Os voos domésticos tiveram um fator de ocupação de 80,5%, enquanto os voos intrarregionais e extrarregionais registraram fatores de ocupação de 80,5% e 84%, respectivamente.