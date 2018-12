Trabuco, sobre Caixa e BB: ‘Sempre estaremos dispostos a olhar’

O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco estará de olho em possíveis oportunidades de aquisições no ano que vem vindas de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Auxiliares do próximo governo e o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), já sinalizaram a intenção de atuar de forma intensa na desestatização de empresas, prática que poderia atingir de alguma forma negócios do BB e Caixa, duas das principais instituições bancárias do País.

“Sempre estaremos dispostos a olhar”, disse Trabuco, sobre eventuais oportunidades oriundas das duas instituições públicas. “Mas a estratégia do Bradesco, tamanho, rede de agência, é suficiente para nós participarmos ativamente do processo de retomada do crescimento”, ponderou o executivo. Trabuco foi um dos homenageados com o “Prêmio Destaque IBEF SP 2018”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), nesta terça-feira, 11, em São Paulo.

Sobre espaço para possíveis aquisições, Trabuco disso que “depende das avaliações” futuras de tais negócios.