Economia Toyota Motor suspende vendas de modelos no Japão, por questões de certificação

A Toyota Motor suspendeu entregas e vendas de três modelos produzidos no Japão, dizendo que eles eram testados com o uso de métodos diferentes dos padrões do governo local. A montadora afirmou nesta segunda-feira, 3, que os dados eram inadequados para pedestres e testes de produção de ocupantes para o Corolla Fielder, Corolla Axio e Yaris Cross.

Segundo a Toyota, não há problemas de desempenho que desobedeçam a regulações nem a necessidade de parar de usar os veículos citados.

A empresa afirmou que irá explicar às autoridades o caso e buscará acelerar as medidas apropriadas, entre elas realizar testes sob os padrões exigidos. Fonte: Dow Jones Newswires.