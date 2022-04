Toyota anuncia fechamento de fábrica de peças em São Bernardo do Campo

A Toyota anunciou nesta terça-feira, 5, que vai fechar a fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, que produz peças fornecidas a outras unidades da montadora no Brasil e na Argentina. Em comunicado divulgado no período da tarde desta terça, a empresa informa que vai transferir a operação industrial no ABC para as suas operações no interior de São Paulo: Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz.

Toyota encerrou atividades na planta de São Bernardo do Campo – Foto: Governo do Estado de São Paulo

A intenção é buscar mais sinergia entre as unidades produtivas para aumentar a competitividade “frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País”.

Segundo a montadora, a mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro, com conclusão prevista para novembro do ano que vem.

O movimento, sustenta a Toyota, prevê a manutenção dos empregos, de modo que será oferecida oportunidade de transferência aos 550 trabalhadores da unidade de São Bernardo do Campo.