Tomate, leite, cenoura, óleo, batata e pão sobem forte na Alimentação no IPCA-15

Os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma alta de 1,95% em março para um aumento de 2,25% em abril, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas deu uma contribuição de 0,47 ponto porcentual para a taxa de 1,73% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio saiu de uma elevação de 2,51% em março para um aumento de 3,00% em abril.

Os destaques foram as elevações no tomate (26,17%) e no leite longa vida (12,21%), que contribuíram conjuntamente com 0,16 ponto porcentual para o IPCA-15 do mês.

Houve altas expressivas também na cenoura (15,02%), óleo de soja (11,47%), batata-inglesa (9,86%) e pão francês (4,36%).

A alimentação fora do domicílio desacelerou de uma alta de 0,52% em março para aumento de 0,28% em abril. A refeição fora de casa ficou 0,45% mais cara em abril, enquanto o lanche subiu 0,07%.