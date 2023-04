Economia Todos os setores ganham com reforma sob ponto de vista conservador da alta do PIB, diz Appy

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta terça-feira, 25, que quando se incorpora às projeções de crescimento a reforma tributária, mesmo com as expectativas mais conservadoras, em 20 anos todos os Estados sairão ganhando e cerca de 95% dos municípios serão beneficiados.

Sobre o ponto de vista mais conservador do crescimento do PIB, de acordo com o Appy, todos os setores sairão ganhando.

“Todos os setores ganham com a reforma mesmo sob o ponto de vista mais conservador do crescimento do PIB”, disse Appy durante participação no evento “Reforma Tributária: Simples e Necessária”, que a Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de SP) promovem em Brasília.