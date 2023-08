Economia Todas as capitais do Nordeste também tiveram suprimento de energia normalizado, diz MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou no período da tarde desta terça-feira, 15, que o fornecimento de energia elétrica foi normalizado em todas as capitais do Nordeste. Segundo a pasta, até 12h30, estavam recompostos 41% da carga da Região Norte e 85% da Região Nordeste.

“O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado”, afirmou a pasta em nota.

O governo informou ainda que, neste momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste.