TIM passa a cobrir 100% dos municípios do País

A TIM chegou à marca de 5.570 cidades cobertas pela sua rede de telefonia e internet móvel, o que corresponde a 100% dos municípios do País. A cobertura leva em conta todas as tecnologias disponíveis – 3G, 4G e 5G, sendo o 4G o sinal preponderante. Com essa marca, a companhia antecipou em um ano a meta interna de ampliação da cobertura.

A última das 5.570 cidades a receber o sinal foi Lagoinha do Piauí (PI), uma localidade que tem apenas 2.656 habitantes no interior do País. Além dela, as últimas da fila foram Água Fria de Goiás (GO), Brazabrantes (GO), Caldazinha (GO), Campo Limpo de Goiás (GO), Ribeirão Cascalheira (MT), Governador Jorge Teixeira (RO), Mirante da Serra (RO), Novo Aripuanã (AM), Silves (AM), Presidente Sarney (MA) e Satubinha (MA).

Cobertura do 5G

A TIM oferece o 4G em 5.268 cidades. No caso do 5G, ele foi ativado em todas as 27 capitais até o momento – conforme exigido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – e vai se expandir nos próximos anos.

Para alcançar a meta de cobertura, a operadora avançou na instalação de sites (locais que reúnem antenas e outros apetrechos de transmissão) próprios, além de ter firmado novos acordos de compartilhamento de infraestrutura de rede. A compra de parte dos ativos da Oi Móvel também colaborou com a expansão, levando a companhia a mais 264 cidades, com 16 milhões de potenciais clientes.

A TIM destacou ainda que, ao levar a cobertura para 100% dos municípios, ela se tornou a única empresa privada de serviços a ter presença em todas as cidades do Brasil. “Alcançar essa marca foi resultado do investimento contínuo da operadora com foco nos clientes”, afirmou, em nota, o diretor de receitas da TIM, Fabio Avellar.

“Somos agora a primeira operadora a ter presença em 100% dos municípios. Estamos muito felizes em antecipar um dos nossos principais compromissos, que é o de apoiar a digitalização no País”, complementou o vice-presidente de Tecnologia da Informação da TIM Brasil, Leonardo Capdeville, em nota.