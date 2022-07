Economia TIM: 5G começa no DF com 100 antenas a partir da meia-noite

O presidente da TIM no Brasil, Alberto Griselli, afirmou nesta terça-feira, 5, que o serviço 5G estará disponível para os clientes do Distrito Federal a partir de meia-noite. Segundo ele, 100 antenas estarão em funcionamento para cobrir até 40% da população. Outras 64 antenas iniciam a operação em 60 dias e levarão a cobertura para 65% da população do DF.

Griselli ainda declarou que os clientes pós-pago da TIM no DF poderão contratar pelos próximos três meses um plano grátis 5G por 12 meses, com 50GB. Após o período de gratuidade, o pacote, que incluirá um serviço de games, deve custar R$ 20.

O presidente da TIM ainda afirmou que a empresa comercializa 30 aparelhos com tecnologia 5G, com valores a partir de R$ 1.500, que correspondem a 70% do portfólio. “A base média de celulares no Brasil com tecnologia 5G é de 3,5%. Atualmente, 50% das vendas feitas atualmente são de celulares com tecnologia 5G”, disse.