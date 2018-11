Theresa May busca apoio de empresários britânicos para plano do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, voltou a defender nesta segunda-feira o esboço para o acordo do Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do país da União Europeia, durante encontro com líderes empresariais na Confederação da Indústria Britânica (CBI, na sigla em inglês).

“Estou determinada a garantir o acordo do Brexit”, disse May, argumentando que a proposta abre oportunidade para um “futuro brilhante” e que a semana será de “intensa negociações”.

May afirmou também que o acordo impedirá que imigrantes da União Europeia (UE) “furem a fila”. Segundo a premiê, a imigração passará a se basear nas qualificações dos profissionais, de forma que europeus não tenham mais prioridade sobre “engenheiros de Sydney ou desenvolvedores de software de Nova Délhi”.

May também insistiu que houve “acordo pleno” sobre sua proposta de Brexit – embora integrantes de seu gabinete tenham renunciado e ela venha sendo pressionada por oponentes do seu próprio Partido Conservador para alterar o esboço – e pediu aos líderes empresariais que “façam sua parte” para ajudar o Reino Unido.

Apesar da fala confiante de May, há relatos na mídia britânica de que o Parlamento poderá desafiar a liderança da premiê com um voto de desconfiança nos próximos dias.