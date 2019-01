Tesouro honrou R$ 4,823 bi em dívidas de Estados e municípios em 2018

O Tesouro Nacional honrou R$ 4,823 bilhões em dívidas de Estados e municípios com garantias da União em 2018. A maior parte foi para pagar dívidas contraídas pelo Estado do Rio de Janeiro, que está no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados. No ano passado, o Tesouro precisou bancar R$ 4,027 bilhões em débitos não quitados pelo governo fluminense.

De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 15, pelo Tesouro, em dezembro a União honrou R$ 613,95 milhões em dívidas dos entes federativos. O total se refere a R$ 604,47 milhões em débitos do Estado do Rio de Janeiro e R$ 9,48 milhões em dívidas de Roraima. O Tesouro ainda pagou R$ 4,36 milhões em dívidas da prefeitura de Natal (RN) no mês passado.