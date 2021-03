Tesouro dos EUA realizou cerca de 90 milhões de pagamentos a norte-americanos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que já realizou cerca de 90 milhões de pagamentos a norte-americanos no âmbito do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado este mês, que inclui envio de cheques de US$ 1,4 mil à maioria dos cidadãos. Segundo o órgão, foram mobilizados, ao todo, mais de US$ 242 bilhões.

O Tesouro explicou que a maior parte das transações foi feita diretamente a contas correntes cadastradas, mas que cerca de 150 mil ocorreram por meio de cheques enviados por correio.

Essa foi a terceira rodada de pagamentos diretos desde o início da pandemia.