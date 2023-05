Tesouro dos EUA lançará em 2024 primeiro programa de recompra de títulos desde 2000

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que vai lançar um programa de recompra de títulos do governo no próximo ano para acrescentar liquidez no mercado. Essa será a primeira vez que o Tesouro daquele país tem um programa de recompra desde o ano 2000.

Autoridades do departamento indicaram que o programa vai começar pequeno e não vai mudar significativamente o portfólio dos títulos do governo americano no mercado.

Os detalhes ainda estão sendo formulados.

A pasta vinha há vários meses estudando a possibilidade de implementar um programa de recompra para lidar com os problemas de liquidez observados nos últimos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.