Tesouro dos EUA impõe sanção contra Tornado Cash por lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, em comunicado, a imposição de sanções contra a Tornado Cash. Segundo o governo norte-americano, a empresa do setor de criptomoedas tem sido usada “para lavar o equivalente a mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação, em 2019”.

O montante inclui mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um grupo hacker financiado pela Coreia do Norte, segundo o governo americano, já alvo de sanção em 2019. A Tornado Cash lavou dinheiro de outros episódios subsequentes de roubos no setor de criptomoedas, diz o Tesouro norte-americano.

A Tornado Cash opera de modo a facilitar de modo deliberado transações anônimas, ofuscando sua origem, seu destino e as partes envolvidas, diz o governo norte-americano.

Agora, todas as suas propriedades e interesses nos EUA foram bloqueados pelo Tesouro do país.