Economia Tesouro dos EUA, Fed e FDIC garantem acesso integral a depósitos no SVB

O governo dos Estados Unidos garantiu neste domingo, 12, que os clientes do Silicon Valley Bank (SVB) terão acesso ao dinheiro de todos os depósitos a partir desta segunda-feira, 13, como parte de um plano para mitigar os efeitos da quebra do banco no sistema financeiro americano.

Em comunicado conjunto, Federal Reserve (Fed), Departamento do Tesouro e Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) informaram que as ações buscam “proteger a economia dos EUA” e fortalecer o setor bancário.

De acordo com a nota, a ideia é assegurar que os bancos desempenhem o papel de salvaguardar os depósitos e proporcionar o acesso ao crédito para famílias e empresas, com objetivo de promover um crescimento econômico “forte e sustentável”. “Nenhuma perda associada à resolução do Silicon Valley Bank será sustentada pelo contribuinte”, garantiram os órgãos americanos.