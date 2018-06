Tesouro Direto tem operações suspensas ‘por volatilidade’

A Secretaria do Tesouro Nacional informou no seu site que suspendeu as operações do Tesouro Direto na manhã desta quarta-feira, 13, devido à volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos. A expectativa era de uma normalização dos negócios por volta das 11h15.

Desde o mês passado, o Tesouro Direto, que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas pela internet, vem sofrendo suspensões diárias à espera da normalização dos mercados.

O subsecretário da Dívida Pública, José Franco Morais, explicou na última sexta-feira, em entrevista coletiva de imprensa, que as negociações do Tesouro Direto estão sendo suspensas “em momentos de muita volatilidade para proteger os investidores”.