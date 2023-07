Economia Tesla tem avanço anual de 30% no lucro do 2º tri e supera expectativas do mercado

Por Agência Estado 19 de julho de 2023, às 17h57 • Última atualização em 19 de julho de 2023, às 21h31 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/tesla-tem-avanco-anual-de-30-no-lucro-do-2o-tri-e-supera-expectativas-do-mercado-1991432/