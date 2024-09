Tesla lançará sistema de condução automática na Europa e China; ação sobe 2% no pré-mercado - O Liberal

A Tesla lançará o sistema de condução Full-Self Driving (FSD) na Europa e na China no primeiro trimestre de 2025, de acordo com informações publicadas pela própria empresa na plataforma X. O software ainda precisa da aprovação regulatória nos dois lugares. Para os meses de setembro e outubro, a montadora de Elon Musk planeja outros lançamentos, como o modelo Cybertruck incorporado do sistema FSD. Por volta das 8h15, os papéis da Tesla avançavam 2,38% no pré-mercado de Nova York.