Sonhar com uma oportunidade de trabalho em território estrangeiro é uma realidade cada vez mais próxima de ser alcançada por profissionais brasileiros da área da saúde. Como recrutador internacional e com experiência de vivência no País, Thomas Jay, Mestre em Administração de Empresas (MBA), afirma que o Brasil é bem servido na área, tanto na quantidade como na qualidade dos profissionais, e o resultado disso é uma porta aberta para quem deseja trabalhar fora.

“Exportar mão de obra para o exterior se tornou uma característica do mercado brasileiro, ajudando aqueles que buscam melhores oportunidades. Mas a questão é que chegar até lá requer atenção e cuidado”, afirma. Por isso, Jay preparou dicas essenciais para quem deseja trabalhar fora do País.

1 – Domínio do idioma

É claro que muita coisa só se aprende morando fora do País, como expressões e gírias mais comuns. Até porque elas variam de acordo com a região, assim como acontece no Brasil, e somente na convivência diária com nativos você se torna capaz de adquirir uma nova linguagem facilitando a comunicação. Porém, na hora de buscar uma oportunidade, mostrar que você tem domínio da língua, mesmo que ainda não seja fluente faz toda a diferença. Se você não tem total conhecimento do idioma, isso não quer dizer que suas chances acabaram. Existem cursos específicos que podem ajudar a garantir um domínio maior. Por isso, dedique-se, estude o máximo que puder, para que o aprendizado seja um degrau de ajuda.

2 – Mercado de trabalho

Não deixe de pesquisar também sobre como funciona o mercado de trabalho na sua área. A realidade dos setores muda bastante de país para país. Pode ser, por exemplo, que você deseja conseguir um emprego em um destino onde o mercado já está saturado. Se esse for o caso, talvez seja melhor escolher outro destino onde possa ter mais chances de ser contratado.

3 – Processos burocráticos

Trabalhar no exterior envolve várias questões burocráticas. É preciso saber quais são os documentos necessários e os processos que devem ser seguidos para conseguir um visto de trabalho. Por isso, fique atento a agências que possam ajudar com a documentação necessária, para não correr o risco de perder uma boa oportunidade. “Atuamos como agência de recrutamento de saúde e assistência social britânica, fornecendo um serviço personalizado e de alta performance tanto para empresas como para os candidatos da área de saúde”, afirma.

4 – Rentabilidade mensal

Quem não deseja ganhar bem, ainda mais em moeda estrangeira? Mas não se esqueça que quando se ganha em Libras, por exemplo, os seus gastos também serão em Libras também, ou seja, converter para o Real não agrega sua condição financeira. Por isso, lembre-se de pesquisar se o salário é compatível com suas despesas mensais em outro país, evitando que passe alguma dificuldade. Coloque no papel quanto vai gastar com aluguel, alimentação, transporte e outros custos. Essa conta é indispensável para que você consiga projetar sua saúde financeira.

5 – País e a cultura

Morar em outro país é bem diferente de uma viagem a lazer. Você terá contas a pagar, regras a serem cumpridas, leis locais, a realidade cultural como comportamento, gastronomia, aspectos religiosos, além de condições climáticas, qualidade de vida e situação política do destino. Pesquise exaustivamente sobre o lugar onde pretende viver, mesmo que seja por pouco tempo. Converse tanto com nativos e imigrantes para buscar aspectos positivos e negativos. Isso vai ajudar a ter uma melhor noção da realidade de quem mora no país.