Termina reunião de Lula com Jean Paul Prates e ministros

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Petrobras, Jean Prates, terminou há pouco. Eles se encontraram no Palácio do Planalto. Também participaram os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Fernando Haddad (Fazenda), além de diretores da estatal.

A reunião durou cerca de três horas e meia. Foi realizada em um contexto adverso, depois de a Petrobras perder R$ 56 bilhões em valor de mercado. Antes, a petroleira havia frustrado o mercado ao não distribuir dividendos extraordinários.