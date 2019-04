Tereza Cristina defende maior previsibilidade nos preços do diesel

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu “maior previsibilidade” para o aumento de preços de combustíveis, especialmente o do óleo diesel. Ela reconheceu, porém, que a Petrobras é uma empresa independente e aumenta ou reduz os preços de acordo com as oscilações do petróleo no mercado externo. “Que isso é ruim para o produtor, é”, ressalvou a ministra.

A fala de Tereza Cristina ocorreu em entrevista coletiva no município mato-grossense de Sinop, onde ela participou do painel “O futuro do agronegócio”, na Feira NorteShow 2019, de acordo com nota divulgada pela pasta.

“Agora o produtor rural anda penalizado com os aumentos de custos e tem sobrado pouco (dinheiro). Está na hora da reflexão”, comentou. “A gente tem de sentar e encontrar um caminho.” A ministra reforçou, ainda, que o tabelamento do frete “não ajuda ninguém” e defendeu uma solução por meio de dois caminhos: ou pela tabela que está sendo preparada com auxílio de especialistas da Esalq-USP ou por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à constitucionalidade ou não da tabela.