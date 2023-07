Tenho convicção que BC contribuirá para cenário melhor para economia brasileira, diz Aquino

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Diretoria de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton Aquino afirmou nesta terça-feira, 4, que “percebe ventos melhores” na economia e que tem certeza que o BC vai contribuir na consolidação do cenário mais “alvissareiro” no País. “Estou otimista com o futuro do País e da nossa economia”, disse, em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE).

Lula está em uma cruzada contra a autoridade monetária desde o início do ano, especialmente em torno da taxa básica de juros, mantida em 13,75% ao ano desde agosto de 2022.

Aquino citou a melhora recente nas expectativas do mercado financeiro para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e para a inflação, assim como a apreciação cambial e a valorização do Ibovespa.

“Esses movimentos demonstram o grau de confiança de agentes econômicos e da população na gestão econômica do atual governo. Estou confiante de que estamos entrando em ciclo virtuoso e o que o BC vai contribuir na consolidação de um cenário mais alvissareiro para a economia e para sociedade como um todo.”