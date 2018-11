Temos grande chance de alcançarmos ‘algum acordo’ com a China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que Washington pode alcançar um acordo comercial com a China, repetindo o tom otimista visto na última sexta-feira. “Tenho uma grande relação com o presidente Xi, da China”, disse o republicano, referindo-se a Xi Jinping. “Acredito que temos uma grande chance de chegarmos a algum acordo com a China. Se acordo não der certo, serei honesto e direi a vocês”, comentou, durante comício em Cleveland, Ohio, às vésperas da eleição de meio de mandato nos EUA.

Na última sexta-feira, Trump afirmou que os EUA fizeram progresso nas negociações comerciais com a China. De acordo com ele, as conversas entre Washington e Pequim estão progredindo e um grande acordo comercial que seja “correto” para os EUA pode ser conquistado. “Estamos muito perto de alcançar ‘alguma coisa’ com a China”, disse Trump no fim da semana passada.