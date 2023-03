Economia Temor com juro alto no Brasil joga Ibovespa para abaixo dos 100 mil pontos

Após abrir em alta e subir 0,90%, na máxima diária dos 101.125,76 pontos, o Ibovespa mudou de direção na manhã desta quinta-feira, 23, perdendo inclusive a importante marca psicológica dos 100 mil pontos. A mudança acontece apesar da alta firme das bolsas em Nova York, em meio a sinais de que os juros nos Estados Unidos poderão parar de subir ou aumentar menos do que o previsto pelo mercado.

Por aqui no Brasil, pesa a indicação de nova alta da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que na quarta-feira manteve a taxa em 13,75% ao ano, como o esperado por analistas. O tom duro do comunicado pesa. Com isso, ações ligadas ao ciclo econômico sofrem, penalizando alguns papéis do setor de consumo.

Para Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos, o Banco Central tomou a decisão correta ao deixar a Selic no nível atual até que a inflação desacelere de fato. “A inflação de serviços ainda está forte. É condizente essa decisão, mas a sinalização de alta pode piorar mais a relação do BC com o governo, e isso gera muita incerteza, pode barrar investimentos, principalmente estrangeiro”, analisa.

O embate entre o governo e o Banco Central segue no radar. Há instantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Segundo ele, o Copom não pode fazer análise com base em texto que nem foi apresentado, ao se referir ao arcabouço fiscal.

“Aqui, não tem entusiasmo, sem fato novo. Era importante que saísse o arcabouço fiscal, mas pelo jeito ainda não encontraram uma proposta. O governo quer produzir superávit primário de 1% do PIB, mas é difícil cortar gastos. Quer chegar a uma situação de crescimento. Tem uma agenda imediatista. Isso contamina. Não dá para cortar juros com essa inflação”, avalia Pedro Paulo Silveira, gestor da Nova Futura.

Às 11h44, o Ibovespa caía 0,72%, aos 99.501,40 pontos, na mínima, o que é a pior marca diária desde julho de 2022. No dia 27 daquele mês, marcou 99.771,55 pontos. Ações de varejo como Magazine Luiza e Via puxam o grupo das piores quedas, ao cederem 10,31% e 5,53%, respectivamente.