Temor com inflação dos EUA traz Bolsa para baixo em dia de vencimento de opções

A aceleração da inflação americana, divulgada esta manhã, reforçou o mau humor externo e também contamina o Ibovespa, que cai mais de 1%, para a faixa dos 121 mil pontos, depois ter subido 0,87%, aos 122.964,01 pontos na véspera. O índice de preços aos consumidor dos EUA atingiu 0,8% em abril ante março, ante previsão de 0,2%. Na comparação com abril de 2020, ficou em 4,2%, acima da projeção média de analistas, de 3,6%.

A preocupação com a pressão inflacionária externa, o que tende a realimentar apostas de antecipação de alta de juros em grandes potências como os EUA, as taxas de juros dos títulos americanos renovaram máximas intradia, com o juro da T-bond de 30 anos subindo a 2,368%; o da T-note de 10 anos, a 1,661%; e o de dois anos, nível mais elevado a 0,168%.

Em evento esta manhã, o vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida (vota) afirmou que se a inflação ficasse acima das expectativas, “não hesitaremos em atuar e contê-la.” O dirigente disse ter ficado surpreso com o CPI hoje, mas ponderou se tratar de apenas um indicador, como o payroll, informado na semana passada, que mostrou a geração de menos vaga do que a prevista.

O investidor ainda desdobra sua atenção para ouvir o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten à CPI da Covid esta manhã. O depoimento de Wajngarten está entre os mais aguardados pelos senadores em razão da postura crítica que ele adotou contra o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, após deixar o cargo no governo. A despeito da importância da Comissão, o entendimento de analistas é que acaba por desviar um pouco o foco da agenda de reformas.

“O mercado Bolsa está querendo avançar. Tem dados positivos de empresas, da economia e ainda tem a vacinação. Porém, acaba ficando atrás por causa fica atrás muito por causa dessas questões, como o fiscal pesado, CPI…”, descreve Thomás Gibertoni, analista da Portofino Multi Family Office.

Um dos reforços dessa avaliação vem da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O volume de serviços prestados no Brasil de março teve queda de 4,0% na margem, superando a mediana negativa de 3,15%, e subiu 4,5% ante março de 2020 (mediana de alta de 3,30%).

No entanto, nem mesmo a indicação de que a retomada prossegue no Brasil, mesmo que de forma lenta, ajuda o Ibovespa, que ainda tem hoje o vencimento de opções sobre o índice. Entre 84 ações, apenas sete subiam às 10h52, com destaque para BR Distribuidora (8,32%).

A companhia registrou no primeiro trimestre de 2021 lucro líquido de R$ 492 milhões, alta de 110,3% ante o mesmo período de 2020. Ante o quarto trimestre de 2020, contudo, o lucro líquido chegou a R$ 3,148 bilhões, queda de 84,4%. A empresa afirma ainda que continua avançando na expansão de sua rede de revendedores, com uma adição líquida de 36 postos no primeiro trimestre de 2021.

Dentre essas altas, estão ainda os papéis da Petrobras, entre 0,36% (PN) e 0,08% (ON), muito aquém da valorização em torno de 1,5% do petróleo no mercado internacional.

Apesar da elevação de 3,77% do minério no porto chinês de Qingdao (US$ 237,57 a tonelada) hoje, as ações de mineradoras e de siderúrgicas caem. Vale ON devolvia ganhos, cedendo 1,32%. O Ibovespa, por sua vez, tinha queda de 1,24%, aos 121.390,57 pontos, após máxima intraday aos 122.963,96 pontos. No fechamento da B3, a Eletrobras informa seu resultado.