Temer: ‘Recebi informação que criamos mais de 57 mil vagas em outubro’

O presidente Michel Temer se antecipou ao Ministério do Trabalho e anunciou a criação de “mais de 57 mil novas vagas formais” de emprego em outubro. Em sua conta no Twitter, Temer comemorou o resultado. “Isso significa que o Brasil está no rumo certo”, disse.

A divulgação oficial dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) está programada para esta tarde.

Pelos dados citados pelo presidente, o resultado ficou abaixo da mediana da expectativa de mercado, que era de abertura de 65 mil novas vagas. O intervalo das projeções apontava para criação entre de 29 mil a 154 mil novos postos.

Segundo Temer, o Brasil já gerou 790 mil vagas com carteira assinada no acumulado do ano, uma alta de 2,09%.