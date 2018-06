Temer está no Paraguai para participar de reunião de cúpula do Mercosul

O presidente da República, Michel Temer, chegou na manhã desta segunda-feira, 18, à sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção, no Paraguai, para participar da 52ª reunião de cúpula do Mercosul. A previsão é que ele retorne ao Brasil ainda no final do dia. Como Temer deixou o País, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, assume interinamente a função.

Esta será a segunda vez que Cármen assume a Presidência da República este ano. A primeira foi em abril, quando Temer viajou ao Peru. Isso tem ocorrido porque não há vice na linha sucessória e toda vez que Temer viaja para o exterior, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), também são obrigados a se ausentar do País.

A explicação para essa situação está na legislação eleitoral. Pelas regras, quem quiser disputar a eleição não pode exercer nenhuma função no Executivo no período de seis meses anteriores ao pleito.

Programação

Na manhã desta segunda-feira, Michel Temer participa de sessão plenária dos líderes do Mercosul – formado atualmente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Diante da crise na Argentina, o presidente Mauricio Macri cancelou sua ida e será representado pela vice-presidente Gabriela Michetti.

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, também oferecerá um almoço para os presidentes, às 14h30. Há previsão de que Temer converse com a imprensa após o encontro.

Depois disso, por volta das 17 horas, o presidente da República retorna para Brasília.