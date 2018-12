Temer e Guardia chegam a Buenos Aires para reunião de cúpula do G-20

O presidente Michel Temer aterrissou nesta noite de quinta-feira, 29, no aeroporto de Buenos Aires para participar da reunião de cúpula do G-20, que começa nesta sexta-feira na capital da Argentina. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também chegou nesta quinta à cidade e participa agora à noite de uma reunião de ministros das finanças dos países membros.

As imagens da chegada de Temer foram mostradas pela televisão pública da Argentina. A imprensa argentina destacou, ao mostrar imagens de Temer descendo do avião, que o brasileiro convidou Jair Bolsonaro (PSL) para participar do G-20, mas o presidente eleito preferiu não vir.

O primeiro compromisso oficial do brasileiro é um jantar oferecido nesta quinta pela Embaixada do Brasil. Na sexta, Temer participa dos compromissos oficiais e tem agenda magra, com apenas duas reuniões bilaterais, com Austrália e Cingapura. Em alguns dos compromissos será acompanhado por Guardia.

Ainda na noite desta quinta chegam a Buenos Aires o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping. Entre os chefes de Estado que já estão na capital argentina estão os da França, Coreia do Sul, Canadá, África do Sul, México, Itália e Espanha.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse em entrevista à imprensa na tarde desta quinta-feira que o Brasil passou por mudanças políticas importantes recentemente, mas que não gostaria de fazer um acordo comercial com países que não respeitam o acordo climático de Paris. Bolsonaro já deu declarações de que pretende abandonar o acordo climático.