Temer destaca parceria comercial em sanção de projeto do Dia da Imigração Chinesa

O presidente Michel Temer destacou na tarde desta terça-feira, 26, a parceria comercial com a China, durante cerimônia de sanção do projeto de lei que institui o “Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil”, no Palácio do Planalto. A data será em 15 de agosto e o projeto é de autoria do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP). “Temos relações das mais dinâmicas e profícuas (com a China), eu estive lá quatro vezes desde 2013 e foi o primeiro país que visitei (após assumir a presidência) por ocasião do G20”, disse. “A China é nosso principal parceiro comercial, temos uma parceria estratégica global”, completou.

Temer lembrou que a data marca os primeiros registros, na hospedaria de imigrantes em São Paulo, da chegada dos primeiros imigrantes chineses ao Brasil, em 15 de agosto de 1900, mas que há ao menos 100 antes havia registros da entrada dos orientais no País. “Aprendemos a apreciar cultura milenar, a gastronomia, medicina, e o espírito empreendedor dos chineses. É uma relação que queremos cada vez mais próxima, pois o Brasil é um país que tem na diversidade sua maior riqueza, que soube e sempre saberá acolher os que querem construir e reconstruir a vida.”