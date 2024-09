Telefônica vai lançar mais serviços financeiros após obter licença para atuar como fintech - O Liberal

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, pretende anunciar novos serviços na área de crédito nos próximos meses. O movimento vem após a operadora de telefonia anunciar nesta segunda-feira, 2, que o Banco Central (BC) liberou para a companhia a licença para operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD).

Essa licença autoriza a empresa a realizar operações de empréstimo e financiamento de forma direta, ou seja, sem a intermediação de um banco tradicional. Hoje, a companhia contrata plataformas de terceiros, o chamado bank as a service.

Na prática, a licença de SCD permite à Vivo atuar como uma fintech de crédito. Em nota divulgada à imprensa, a companhia afirmou que a permissão é um marco importante, pois dá mais flexibilidade para desenvolver novos serviços e para aumentar a eficiência de sua operação de fintech.

“Esta é uma evolução natural da jornada da Vivo na vertical de serviços financeiros. Desde 2020 começamos a ofertar os primeiros produtos financeiros, utilizando a potencialidade do ecossistema Vivo”, afirmou o diretor da Vivo Fintech, Leandro Coelho, em nota distribuída à imprensa.

Os serviços que serão lançados nos próximos meses ficarão sob a marca Vivo Pay, sua plataforma de soluções financeiras, segundo informou em nota.

Entre esses novos serviços, está uma conta digital destinada à sua base de clientes e com benefícios exclusivos, além de novos produtos de crédito, carro-chefe do portfólio de serviços financeiros da empresa.

O empréstimo pessoal da Vivo alcançou R$ 446 milhões em junho, um aumento de 62,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. E recentemente a companhia lançou mais dois serviços de crédito: parcela Pix e antecipação do saque-aniversário do FGTS.

O portfólio do Vivo Pay inclui ainda seguro para celulares e outros dispositivos, como tablets e notebooks. Nos últimos 12 meses encerrados em julho, as receitas de serviços financeiros da Vivo somaram R$ 450 milhões, um crescimento de 26,9% na comparação anual.

Na nota à imprensa, a companhia ressaltou que a migração para o novo modelo será sem impacto para o consumidor final. A tele explicou que, ter controle fim a fim da operação, dá autonomia para que ela integre cada vez mais os serviços financeiros aos seus canais, resultando em uma melhor experiência de uso.

A estratégia é alavancar os novos serviços por meio do aplicativo Vivo, que hoje já é usado por oito a cada dez clientes que querem falar com a empresa. Os assinantes podem contratar e gerenciar o portfólio financeiro por meio do aplicativo Vivo, na aba Vivo Pay, sem precisar fazer o download de outro aplicativo.