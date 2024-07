Economia Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$ 1,222 bilhão no 2º trimestre, alta de 8,9%

O lucro líquido da Telefônica Brasil, dona da Vivo, cresceu 8,9% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,222 bilhão, de acordo com balanço publicado nesta segunda-feira, 29.

O aumento no lucro está relacionado, principalmente, à expansão do faturamento na sua linha de serviços de telefonia e internet móveis, bem como redução de despesas de caráter financeiro.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 7,3% na mesma base de comparação anual, indo a R$ 5,455 bilhões. A margem Ebitda ficou estável em 39,9%.

A receita operacional líquida da companhia aumentou 7,4%, totalizando R$ 13,679 bilhões. O desempenho foi puxado pelo segmento móvel, com avanço de 8,8%.

Por sua vez, a receita do segmento fixo cresceu 3,9%. Esse número representa o maior incremento desde 2015, com destaque para o avanço de 17,1% da receita com fibra ótica.

Os custos totais da operação aumentaram 7,5%, para R$ 8,224 bilhões. Enquanto isso, o resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 351 milhões, o que representa uma redução de 27,6% em um ano.

Segundo a companhia, essa melhora do resultado financeiro se deve a uma reversão de atualizações monetárias de provisões para contingências relacionadas à adesão ao Programa de Anistia do Estado de São Paulo, que teve efeito positivo de R$ 330 milhões no período.

A linha de imposto de renda e contribuição social cresceu 72,5%, para R$ 458 milhões. E a linha de depreciação e amortização de ativos aumentou 6,5%, para R$ 3,414 bilhões.