Tebet não vê ingerência na Petrobras e na Vale

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse não ver interferência do governo na Petrobras e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exerceu o seu direito, quando tentou emplacar o ex-ministro Guido Mantega na Vale.

As duas ofensivas foram mal recebidas por investidores e analistas do mercado financeiro, que veem nelas tentativas do governo de intervir nas empresas, para subordiná-las aos interesses de Brasília. As declarações da ministra foram dadas no sábado, em entrevista à CNN.

“Não vejo (interferência na Petrobras). Falou-se muito que a Petrobras perdeu R$ 50 bilhões, o que se recupera em 15 dias, mas ninguém viu que ela teve o segundo maior valor histórico da série dos últimos anos”, disse Tebet. “Não tenho visto isso (interferência).”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.