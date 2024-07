Tebet: Governo estabeleceu como política que mínimo sempre cresça acima da inflação

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou nesta terça-feira, 23, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu como política que o salário mínimo sempre tenha crescimento acima da inflação. A ministra participa do evento “Building a just world and a sustainable planet”, paralelo ao encontro ministerial de Desenvolvimento do G20, no Rio de Janeiro.

“A primeira ordem do governo do presidente Lula foi colocar uma prioridade absoluta no Orçamento brasileiro para os mais pobres. E, com isso, nós tivemos e temos, entre tantas bandeiras, duas políticas públicas”, disse, na abertura do evento. “Para aqueles que não têm emprego ainda, um programa entre vários chamado Bolsa Família”, citou.

“E a segunda política pública, e essa é a prioridade de nossa equipe econômica, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Orçamento, que o salário mínimo sempre cresça acima da inflação. É a única forma de poder diminuir as desigualdades sociais no Brasil.”

No mesmo evento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, lembrou que a luta contra a desigualdade e o combate à fome e à pobreza foram temas escolhidos como prioridade pela presidência brasileira no G20.

Ele mencionou que os 10% mais ricos do mundo detêm 76% da riqueza do planeta. “Seria impossível, sabendo os dados que acabei de mencionar, assumir a responsabilidade que temos agora à frente do G20 e não trazer esses temas para o centro do debate político”, afirmou.

O ministro lembrou que, em seu primeiro mandato, Lula assumiu o compromisso de acabar com a fome e garantir três refeições por dia para cada brasileiro. “Essa é a experiência que queremos compartilhar”, disse. “Não estamos criando apenas uma vitrine para as nossas conquistas nacionais, mas sim lançando um chamado à ação para que os países e instituições do setor privado de todo o mundo compartilhem seus conhecimentos do combate à fome e à pobreza.”

Dias lembrou que na quarta-feira será apresentado, no Galpão da Cidadania, onde acontece a reunião ministerial de Desenvolvimento do G20, o Mapa da Fome da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). É a primeira vez que o relatório é apresentado fora de Roma (onde está sediada a FAO) e Nova York (onde está sediada a ONU).

Segundo o ministro, os números servirão de base para o trabalho da Aliança contra a Fome e a Pobreza, mecanismo que será oficialmente lançado em novembro, em paralelo à Cúpula dos Líderes do G20, no Rio.