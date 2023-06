Tebet diz ter expectativa de ‘sinalização ainda que modesta’ de corte de juros em agosto

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 27, que tem a expectativa de uma “sinalização ainda que modesta” de corte de juros no encontro de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). “A nossa expectativa é que possamos ter sinalização, ainda que modesta. Economia vive de expectativas, se vai ser 0,25 ponto porcentual de corte de juros ou 0,5 ponto já vai ser sinal para que investidores voltem a olhar para o Brasil”, declarou, a ministra no Palácio do Planalto, após participar da cerimônia de lançamento do novo Plano Safra.

E acrescentou: “Qualquer 0,25 vai permitir que nosso setor produtivo possa planilhar custos e fazer projeções de crescimento.”

O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por sua vez, disse que está confiante na queda dos juros. “Não há nenhuma razão mais para não cair taxa de juros, estamos muito confiantes”, salientou.