Tebet diz que pediu a Haddad para antecipar apresentação do arcabouço para março

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para antecipar para março a apresentação do novo arcabouço fiscal para que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) já fosse enviado com formato final.

“Eu fiz apenas um pedido e ele gentilmente nos atendeu de que o novo marco fiscal viesse até o fim de março porque temos que enviar até 15 de abril a LDO e queremos entregar com esse formato para que não seja modificada dentro do Congresso”, disse ela, após participar de evento de lançamento do mês da Mulher no Palácio do Planalto.

Questionada sobre a fase da discussão, Tebet evitou dar detalhes, mas garantiu que dará tempo de apresentar o arcabouço ainda este mês. “A equipe de Haddad é muito eficiente.”