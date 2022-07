Taxas futuras têm viés de alta antes de decisão do Fed

Os juros futuros operam perto da estabilidade, com viés de alta, após a abertura nesta quarta-feira, com investidores à espera do desfecho da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e coletiva com Jerome Powell, presidente da instituição. A expectativa é de uma nova alta de 75 pontos-base da taxa básica.

Os curtíssimos, porém, estavam estáveis com o mercado já precificando para a próxima quarta-feira uma nova alta da Selic, atualmente em 13,25% ao ano.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinaneiro para janeiro de 2027 estava em 13,16%, de 13,11% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 13,23%, de 13,19%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 13,81%, de 13,78%. O vencimento para janeiro de 2023 estava em 13,895%, de 13,892%.