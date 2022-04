Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar fraco

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 29, acompanhando a queda do dólar ante o real. O movimento, no entanto, é limitado, em meio à expectativa por mais aperto monetário no Brasil e nos Estados Unidos na semana que vem. Além disso, os juros dos Treasuries e o petróleo estão em alta.

O mercado também avalia o resultado da Pnad Contínua, que mostrou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,1% no trimestre encerrado em março, perto do piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 11,0%.

Às 9h12 desta sexta-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 11,79%, de 11,83% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 11,99%, de 12,00%, e o para janeiro de 2024 estava em 12,58%, mesma taxa do ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2023 exibia taxa mínima de 13,015%, de 13,033% ontem no ajuste. O dólar à vista caía 0,98%, a R$ 4,8917.